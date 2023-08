Opvoeder internaat De Mix geschorst wegens mogelijke zedenfeiten

door Birgit Van Asten

Het parket Limburg is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke zedenfeiten tegen een opvoeder bij het internaat De Mix in Hasselt. Aanleiding voor het onderzoek is een filmpje van een leerling waarop te zien is hoe de opvoeder zich toegang verschaft tot zijn slaapkamer om daar te gaan ruiken aan zijn ondergoed. Dat verneemt TV Limburg in gerechtelijke kringen. Het internaat maakt deel uit van de scholengroep GO Next. Die startte meteen een tuchtonderzoek en schorste de opvoeder. De scholengroep GO Next kwam vorig schooljaar in opspraak nadat 9 leerkrachten van de Sportschool beticht werden van racistische, homofobe en seksistische uitlatingen via WhatsApp.