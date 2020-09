De helft van de Limburgse CD&V-burgemeesters wil niet dat hun voorzitter Joachim Coens onderhandelingen voert om toe te treden tot een Vivaldi-coalitie. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. De burgemeesters reageren daarmee negatief op de oproep van Coens aan alle CD&V-leden om het nu eindelijk eens vooruit te laten gaan met de vorming van een regering.- Eén dag na de aankondiging van een nieuw asielcentrum in het Parkhotel van Hasselt, krijgen we de kans om te spreken met de Afghaanse vluchteling Qadir Nadery en Leo Bormans. Samen schreven ze een boek dat een beklijvende inkijk geeft in het verhaal van één van de vele vluchtelingen die worden opgevangen in Limburg.- Over zeven maanden zijn de eerste coronavaccins beschikbaar in ons land, maar niet voor iedereen. Er moeten keuzes gemaakt worden over wie wel en wie niet gevaccineerd mag worden.- Limburgse ondernemers zijn bezorgd over het welzijn van hun werknemers. Dat blijkt uit een bevraging van werkgeversorganisatie VKW.- En terwijl reisorganisaties in heel het land halsoverkop toeristen moeten repatriëren uit Spanje had het Truiense reisbureau De Blauwe Vogel eerder al alle reizen naar Spanje geschrapt omdat het de nieuwe ramp had zien aankomen. Intussen kunnen Limburgers zonder problemen naar rode bestemmingen vliegen via luchthavens in Nederland en Duitsland.