Organisatie tevreden over eerste editie Afro Latino op nieuwe locatie aan Thor Park Genk

Een lach en een traan in Herbricht vandaag. De 105-jarige kroeg Maasvallei op de winterbedding van de Maas opende na de waterramp van bijna een jaar geleden de deuren niet meer. Het was de overstroming te veel voor de uitbater, en dan nog eens met een recordhoogte van het water in twintig jaar. Vandaag opende er tegenover zomerbar Maasvalley onder een stralende hemel. Het leven in Herbricht zal nooit nog hetzelfde zijn, het dooft uit. Maar het succes van de Zomerbar benadrukt de aantrekkingskracht die het prachtige gehucht vandaag nog heeft.