Organisator Pinkpop: "Dit is echt vreselijk"

De politie heeft de bestuurder van het dodelijk vluchtmisdrijf in Landgraaf opgepakt. Na een massale klopjacht van de politie, ook in Belgisch Limburg, werd de dader vanmiddag gevat. Op het Pinkpop-terrein heeft gisterenavond een dodelijk ongeval plaats gevonden. Een bestelbus reed rond 4 uur ’s nachts een groep voetgangers aan, en pleegde nadien vluchtmisdrijf. Eén van de voetgangers overleefde het ongeval niet, drie anderen raakten zwaargewond. In het stadhuis in Landgraaf wordt vanmiddag een persconferentie gegeven over de aanrijding op Pinkpop. De persconferentie wordt gegeven door burgemeester Raymond Vlecken. Verder zit iemand van de politie, het Openbaar Ministerie en namens de organisatie van Pinkpop aan tafel. Volg de persconferentie hier live vanaf 12 uur: