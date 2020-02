Oud-burgemeester Jaak Gabriels moet voor de correctionele rechtbank verschijnen

Het incident in Heusden-Zolder waarbij een Somalische vrouw zaterdagnacht om het leven kwam, is waarschijnlijk geen gewoon verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Uit bijkomend onderzoek blijkt dat er mogelijk meer aan de hand is. In eerste instantie was sprake van een ongeval met vluchtmisdrijf, maar in het verdere onderzoek werden al snel andere pistes onderzocht. Op basis van camerabeelden in de omgeving en uit de autopsieresultaten blijkt dat de vrouw niet aan een gewone aanrijding overleden is. Maar dat zich een incident met de wagen heeft voorgedaan. Een persoon die aanvankelijk verhoord werd als getuige, is door de politie van Heusden-Zolder gearresteerd en wordt nu als verdachte verhoord. Gisteren werd een onderzoeksrechter aangesteld voor ‘opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg’.