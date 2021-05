23 juni is het de Dag van de Mantelzorger. Hamont-Achel voorziet op die dag een kleine attentie voor alle mantelzorgers, om hun inzet te belonen. Alle zorgbehoevende inwoners van Hamont-Achel kunnen hun mantelzorger daarvoor inschrijven via de website van de stad. “Mantelzorgers bieden zeer regelmatig, vaak onzichtbaar en kosteloos, de nodige hulp en zorg aan personen die dit nodig hebben. Op die manier kunnen hulpbehoevende personen langer in hun eigen huis blijven wonen”, vertelt schepen van Welzijn Marie-José Cuyvers. “Op 23 juni wil de stad hen dan ook bedanken voor alle zorgen die ze dag in dag uit leveren.” Schrijf jouw mantelzorger in Ieder zorgbehoevend persoon wonend in Hamont-Achel kan zijn of haar mantelzorger inschrijven. Dit kan door de gegevens van de mantelzorger in te vullen op www.hamont-achel.be/dagvandemantelzorger. Voor wie dit niet mogelijk is, kan er ook contact worden opgenomen met de dienst welzijn-ouderen op 011/51 05 01. Inschrijven kan tot en met 20 mei. De mantelzorgers die in Hamont-Achel wonen krijgen hun geschenkje thuis afgeleverd. Voor mantelzorgers die niet in Hamont-Achel wonen, maar wel voor iemand in Hamont-Achel zorgen, wordt het geschenkje afgeleverd bij de hulpbehoevende.