Oud-kolonel Roger Housen: "Trump is in staat om kernwapens uit Kleine Brogel terug te trekken"

Vier bedrijven op de site willen vijf extra windmolens plaatsen, maar dat kon al snel rekenen op heel wat protest. Er staan momenteel al vier windmolens in de wijk en volgens de buurt is het nu al bijna onleefbaar. Het openbaar onderzoek resulteerde dan ook in meer dan 600 bezwaarschriften. Volgens de gemeente zouden de windmolens te dicht bij de woningen komen en niet gelijkmatig verdeeld zijn over het Nolimpark. Het is nu aan de Vlaamse overheid om een beslissing te nemen over de vergunningsaanvragen. Mocht Vlaanderen het negatief advies van de gemeente naast zich neer leggen, vraagt het schepencollege dat minstens een aantal beperkende voorwaarden worden opgenomen, zoals de aandacht voor laagfrequentiegeluiden.