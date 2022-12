Oud-rector UHasselt Luc De Schepper op 65-jarige leeftijd overleden

- Dit is voor mij een bitterzoete manier om minister te worden. En Meryame Kitir blijft het kopstuk van Vooruit in Limburg. Dat zegt Caroline Gennez in haar eerste interview met TV Limburg als minister. - Meryame Kitir is onder de bus gegooid, schrijft columnist Noël Slangen. We praten met Vooruitkopstuk Ludwig Vandenhove over de gevolgen van het ontslag van Kitir voor onze provincie.- De Einstein Telescoop zou een enorme opportuniteit zijn voor de universiteiten van Hasselt EN van Leuven. Dat blijkt uit topoverleg tussen de gouverneurs van Limburg en Vlaams Brabant over een nieuwe samenwerking tussen de provincies. - In Maasmechelen protesteren ouders en leerkrachten tegen het ontslag van een schooldirecteur. - En in Hasselt vraagt een 86-jarige vrouw aan de brandweer om haar met kerstmis te evacueren uit haar appartement op de derde verdieping om feest te kunnen vieren met haar familie. Bewoners van de Hoge Vijf Seniorenvoorzieningen zitten al drie weken gevangen omdat de lift defect is.