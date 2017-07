Oude mergelwoning in Riemst wordt toegangspoort voor fietsen door de grotten

In bedrijvenzone Ravenshout in Beringen is de grootste spuitgietmachine van de Benelux geïnstalleerd. Goed voor 70 nieuwe jobs bij Schoeller Allibert. Het bedrijf zal in zijn nieuwe vestiging kunststoffen bigboxen produceren. Het is door de fruitsector en de aanwezigheid van zijn grondstoffenleverancier Borealis dat Limburg de nieuwe uitvalsbasis wordt voor de nummer één in Europa.