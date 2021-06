door Ron Cornelissen

De oude skipiste in Kattevennen in Genk is omgetoverd tot een dryslope piste voor skiërs en snowboarders. Het gevaarte is 34m hoog en 62m lang. De schans werd ondermeer ingehuldigd door snowboarder Seppe Smits. De uitgave van 4.3 miljoen euro voor de nieuwe dryslope past ook in het topsportbeleid van de Vlaamse regering.