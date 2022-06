Ouder slaat leerkracht werkonbekwaam in basisschool Maasmechelen

- Een vrouwelijke leerkracht van een basisschool in Maasmechelen is ziek thuis nadat ze klappen kreeg van een ouder. In dezelfde scholengroep zijn twee andere leerkrachten verbaal hard aangepakt door ouders. Het ACOD Onderwijs vraagt een strengere aanpak van geweld tegen leerkrachten.- De schutter die in Beverlo zijn schoonzoon raakte met drie kogels, wordt aangehouden voor poging tot moord.- CD&V Limburg is de blauwdruk van de gemeenschapspartij die CD&V in heel Vlaanderen moet worden. Dat zegt de nieuwe voorzitter Sammy Mahdi in een gesprek met TV Limburg. Mahdi ziet binnen de partij nog een prominente rol weggelegd voor Wouter Beke. - Zuhal Demir krijgt permanente politiebescherming na ernstige bedreigingen. De minister werd gisteren nog bedreigd tijdens een boerenprotest tegen het stikstofakkoord.- En aannemers moeten maatregelen nemen om bouwvakkers te beschermen tegen de hitte. We staan op de drempel van een hittegolf. De Confederatie Bouw heeft het hitteplan opgestart.