Onderwijs Ouders hebben grotere impact op examenresultaten dan school

Het is nu wetenschappelijk bewezen. Ouders hebben een grotere impact op de examenresultaten dan de school. Dat blijkt uit een onderzoek van de Londense universiteit 'Royal Holloway' bij tieners op Deense scholen. Het gezin heeft een grotere invloed dan de leraren op de slaagkansen. Het effect van het ouderlijk gezag is ongeveer vijf keer krachtiger dan de schoolfactoren. Daarom is het belangrijk dat ouders goed voorbereid zijn. De Limburgse kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen heeft vijf examentips voor ouders.