Ouders kamperen heel weekend lang voor scholen in Heusden-Zolder

Op de T2-campus in Genk is vanmiddag Techville officieel geopend. Dat is een belevingsruimte waar jongeren tussen 10 en 19 jaar spelenderwijs kunnen kennismaken met techniek en technologie. Techville is een SALK-project dat jaarlijks 3.000 Limburgse kinderen moet warm maken voor een job in de technologiesector.