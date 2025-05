Ouders ontvoerde jongen leggen emotionele getuigenis af

"Vroeg of laat moest hier iets gebeuren". Buurtbewoners van de Singelbeekstraat in Hasselt, waar gisteren een levenloos lichaam werd gevonden in een verlaten huis, zijn niet verbaasd. Het parket bevestigt dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Moord dus. Het lichaam was lelijk toegetakeld, zo verneemt onze redactie ter plaatse. Voor de dader of daders moet wellicht gekeken worden in de richting van het krakers- en drugsmilieu.