Ouders protesteren tegen school in Heusden-Zolder die aankoop laptop verplicht

Aan de Hasseltse school KIDS wordt opnieuw gekampeerd door ouders die zeker willen zijn dat ze maandag hun zoon of dochter kunnen in schrijven. Op het infomoment had de directie de ouders gesust. Er zouden plaatsen genoeg zijn. Toch nemen veel ouders het zekere voor het onzekere en steken ze elkaar aan. Schepen van Onderwijs Habib El Ouakili zegt dat op enkele uitzonderingen na in heel Hasselt plaats genoeg is in de scholen.