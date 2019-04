Ouders van Sofie ongerust over toelevering van cannabisolie voor ongeneeslijk zieke dochter

Rudi Oyen, de man achter het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder, is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel. De rechtbank heeft Oyen vandaag schuldig bevonden aan agressie tegenover drie personen die hun in beslag genomen paard kwamen opeisen. De feiten dateren van 1 december 2016. Het Vogel- en zoogdierencentrum kreeg toen een oproep binnen om een loslopend veulen in Ham op te vangen. Oyen en zijn team namen het dier mee naar het opvangcentrum in Heusden-Zolder, waar het volgens de voorschriften na één dag terug opgehaald kon worden. Maar de eigenaars waren het hier niet mee eens. Geweer en machete Rond 21 uur daagden twee mannen en een vrouw op aan het Vogel- en Zoogdierencentrum om het veulen terug op te eisen. Het zou vervolgens tot een schermutseling zijn gekomen, waarbij de paardeneigenaars hardhandig van het terrein werden gezet. Uit onderzoek en de verklaringen van de slachtoffers blijkt dat Oyen een geweer en een machete bij zich had. Daarbij zou hij drie schoten in de lucht en in de grond gelost hebben. Schuldig aan agressie De rechtbank veroordeelt Oyen tot een celstraf met uitstel, 300 euro proceskosten en een vergoeding van 1.460 euro voor de slachtoffers. Hij is schuldig bevonden aan agressie, inbreuken op de wapenwetgeving en bedreiging. Het is nu afwachten of Oyen en zijn advocaat beroep zullen aantekenen.