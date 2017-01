Ouderverstoting: wat als je kind je niet meer mag zien?

Er is nog steeds geen duidelijkheid of en wanneer de biostoomcentrale voor afvalverbranding op industrieterrein Ravenshout in Beringen er zal komen. Vlaams-Minister van Leefmilieu en Energie Schauvliege heeft eind vorig jaar een vergunning afgeleverd voor de bouw van de centrale, maar actiegroep Leefbaar Tervant is hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. Gisteren kregen de inwoners van Tervant en Hulst meer toelichting over de zaak.