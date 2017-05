Oudsbergen nieuwe naam fusiegemeente Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek

Het lijkt - door de aangename temperatuur en de zon - onwaarschijnlijk, maar vannacht gaat het opnieuw vriezen. Het zou wel de laatste keer zijn, volgens onze TVL-weerman Brecht Boelen. "Vanaf donderdag wordt het ook beter. We krijgen temperaturen tot 20-21 graden". Maar echt lenteweer krijgen we nog niet. "Helaas krijgen we nog heel wat regenbuien en onweders. Het ziet er wel naar uit dat het vanaf zondag zonniger en droger wordt".