Oudsbergen wil wolf verjagen of achter een omheining

- De Jagersliga doet een oproep aan het parket Limburg om duidelijkheid te verschaffen in het onderzoek naar de dood van wolvin Naya. Bijna twee jaar nadat een onderzoeksrechter is aangesteld, geeft het gerecht nog altijd geen antwoord op de vraag hoe de wolvin om het leven kwam.- In Oudsbergen bijten de wolven opnieuw een pony dood. Het gaat opnieuw om een dier dat in een weide stond die niet wolfproof omheind was. Voor het gemeentebestuur van Oudsbergen is de maat vol. De wolven moeten verjaagd worden of zelf opgesloten worden achter een omheining, zo zegt de burgemeester.- In Diepenbeek protesteren ouders tegen de onveilige verkeerssituatie voor fietsers. Het gemeentebestuur erkent het probleem, maar zegt dat er aan gewerkt wordt.- Schaf het ziekenbriefje af en laat de dokter in een fitnote zeggen wat de zieke wél nog kan op de werkvloer. We spreken met werkgeversorganisatie VOKA over een opmerkelijk voorstel om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen. - En oud-werknemers reageren met gemengde gevoelens op de ontmanteling van de elektriciteitscentrale van Langerlo. Zaterdag gaan de koeltorens met een enorme explosie tegen de vlakte en dat is live te volgen op TV Limburg.