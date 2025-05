Cegeka, het Limburgse ICT-bedrijf met hoofdzetel op de Corda Campus in Hasselt, breidt zijn wereldwijde netwerk van Security Operations Centers (SOC’s) uit naar de Verenigde Staten. Het nieuwe Modern SOC opent in het hoofdkantoor van Cegeka’s dochteronderneming CTG in Buffalo, New York. Deze uitbreiding is een belangrijke stap in Cegeka’s verdere groei en stelt het bedrijf in staat om klanten in Europa en daarbuiten 24/7 bescherming te bieden tegen cyberaanvallen. Het nieuwe SOC maakt deel uit van het groeiende Cegeka Modern SOC-netwerk, dat geavanceerde technologie combineert met menselijke expertise om cyberbeveiliging naar een hoger niveau te tillen. “Het cybersecuritylandschap is drastisch veranderd,” zegt Fabrice Wynants, Global VP Cybersecurity & Networking bij Cegeka. “Cyberaanvallen worden steeds complexer. Onze oplossingen helpen klanten niet alleen om bedreigingen tijdig te detecteren, maar ook om snel te reageren en zich te herstellen. Via het Security Observability Dashboard geven we bedrijven inzicht in hun beveiligingsniveau en helpen we hun cyberweerbaarheid te versterken. Cybersecurity is daarmee niet langer een kostenpost, maar een strategische troef.” “We zijn als groep ambitieus, maar ook realistisch,” zegt CEO Stijn Bijnens. “Cyberaanvallen stoppen niet aan landsgrenzen, dus wij ook niet. Deze uitbreiding is een logische stap in onze internationale werking, zonder onze Europese identiteit uit het oog te verliezen.”