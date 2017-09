Overheid laat domein Molenberg verloederen

1101 Vespa's waren er vandaag te zien in Tessenderlo. En dat is een wereldrecord. Nooit eerder troepten zoveel Vespa's samen. De organisatie van de Belgian Vespa Days riep alle liefhebbers van de Italiaanse scooter op om een lange parade te vormen. En de vespisten kwamen van ver om het wereldrecord te vestigen. Binnen enkele weken is het officieel en staan ze in het Guinness Book of Records.