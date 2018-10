Overlast everzwijnen is gemakkelijk en eenvoudig op een diervriendelijke manier te bestrijden

- De overlast van everzwijnen is gemakkelijk en eenvoudig te bestrijden op een diervriendelijke manier. Een inwoner van de Heksenberg in Hasselt toont ons waarom everzwijnen het gazon van de buren vernielen en dat van hem niet. - De brandweer roept op om te stoppen met paniekzaaierij na incidenten zoals de gaswolk vanochtend in Tessenderlo. Intussen ging het Be Alert waarschuwingssysteem voor rampen wel compleet de mist in. Het ministerie van binnenlandse zaken verontschuldigt zich bij de gemeente Tessenderlo - Hogeschool PXL investeert in artificiële intelligentie. Studenten kunnen er nu al een keuzetraject volgen dat volgend academiejaar allicht een studierichting wordt - De provincies worden afgeschaft omdat Antwerpse stadspolitici niet bij gedeputeerden uit de Kempen willen bedelen voor vergunningen. Dat zegt oud-gedeputeerde Sylvain Sleypen in ons verkiezingsprogramma Limburg Kiest - En Racing Genk speelt vanavond zijn honderdste Europese wedstrijd in het Noorse Sarpsborg. Niels Christiaens spreekt in Noorwegen met clubleden die er de eerste wedstrijd al bij waren