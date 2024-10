"De nieuwe Bouwcampus in Diepenbeek heeft de ambitie om hét centrum voor innovatie in de bouwsector te worden." Dat zegt professor Mieke Vandenbroucke van de Universiteit Hasselt in de laatste aflevering van Duurzaam Limburg. De Bouwcampus 2.0, waar bedrijven en onderzoekers gaan samenwerken, moet onze regio koploper maken in digitaal en circulair bouwen. Het opzet is om de sector te verduurzamen. Dat kan onder andere door meer te gaan werken met biogebaseerde bouwmaterialen, die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen en volledig of gedeeltelijk bestaan uit biologische stoffen.