Overleg om Limburgse gerechtsgebouwen beter te beveiligen nadat onderzoeksrechter met dood bedreigd wordt vanuit gevangenis

Vanaf 1 januari 2025 maken Kortessem en Alken deel uit van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. De interventiewerking wordt al vanaf maandag 2 december 2024 overgenomen door de politie LRH. Concreet betekent dit dat alle oproepen naar de 101 vanuit Alken en Kortessem vanaf maandagochtend 06.00 uur afgehandeld worden de politie Limburg Regio Hoofdstad."Dit betekent dat we vanaf 2 december onze werking zullen aanpassen," zegt korpschef Philip Pirard. "Wij hebben het grondgebied van onze nieuwe politiezone onderverdeeld in vier zones. Om ervoor te zorgen dat er bij elke oproep zo snel mogelijk een politieploeg ter plaatse kan gaan, rijden er in elke zone 24 op 24 uur één of meerdere politieploegen rond." Voor de inwoners van de twee gemeenten verandert er echter niet veel. Wanneer zij een politieploeg ter plaatse nodig hebben, moeten zij nog steeds het noodnummer 101 bellen. Dan zal er vanaf 2 december geen politieploeg van de zone Kanton Borgloon meer ter plaatse komen, maar van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Politiekantoren Alken en KortessemNog tot en met dinsdag 17 december vallen de politiekantoren in Kortessem en Alken onder de politie Kanton Borgloon. Vanaf woensdag 18 december maken zij deel uit van de politie Limburg Regio Hoofdstad. Beide kantoren blijven op dezelfde locatie maar krijgen wel nieuwe contactgegevens en openingsuren:Nieuwe contactgegevens wijkkantoor Alken (vanaf 18 december)Tel. 011 938 910E-mail pz.lrh.wijk.alken@police.belgium.euNieuwe contactgegevens wijkkantoor Kortessem (vanaf 18 december)Tel. 011 938 920E-mail pz.lrh.wijk.hasselt@police.belgium.eu"Vanaf 18 december zullen we in de kantoren van Alken en Kortessem ook op afspraak gaan werken," vertelt Pirard. "Inwoners kunnen heel eenvoudig via onze website een afspraak maken om een aangifte te doen in één van onze kantoren." De openingsuren van beide kantoren veranderen vanaf donderdag 2 januari. De openingsuren van alle kantoren zijn terug te vinden op de website www.politielrh.be. WijkinspecteursAlle inwoners van Alken en Kortessem behouden hun eigen wijkinspecteur. "Deze inspecteurs blijven ook bereikbaar op hetzelfde gsm-nummer," klinkt het. Enkel voor Kortessem centrum wordt er gewisseld: inspecteur Evi Driesmans vervangt inspecteur Jan-Martijn Van Der Straeten.