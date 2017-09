Overnachten voetbalfans binnenkort in Genk of Sint-Truiden?

Mensen liggen wakker van hun pensioen. We moeten langer werken, tot 67. Dat wisten we al. Maar volgens het ACV gaat de regering ook hard snoeien in de pensioenen. Volgens berekeningen van de vakbond verliezen mannelijke werknemers in sommige gevallen tot 152 euro per maand. Voor een vrouw is dat iets minder: 133 euro. Larie en apekool, klinkt het in regeringskringen. Op de markt in Bilzen heeft het ACV van Haspengouw actie gevoerd tegen de pensioenplannen.