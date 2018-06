Overpeltenaar gaat WK-wedstrijden volgen in Rusland

Steeds meer mensen die hun huisdier moeten afgeven, kiezen ervoor om hun kat of hond te laten cremeren. Zo is het aantal dierencrematoria in ons land de laatste jaren verdubbeld. Het overlijden van een huisdier brengt wel vaak onvoorziene kosten met zich mee. Om de baasjes daar beter tegen te wapenen, komt een dierencrematorium uit Sint-Truiden nu als eerste in ons land met een dierenuitvaartplan.