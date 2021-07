Ja, en ondanks dat kwakkelweer zitten buitenactiviteiten toch in de lift. En dan hebben we het over kamperen en buitenactiviteiten. Verkopers van gespecialiseerd kampeer- en sportmateriaal merken een stijging van 30 procent in de omzet. Ook vorig jaar was het al drukker. En dat komt ontegensprekelijk door corona. Tegenwoordig zijn er niet alleen wachtlijsten voor een elektrische fiets, maar ook voor een goed paar wandelschoenen, of een gasvuurtje.