Overstromingen zoals dit weekend in Limburg zullen steeds vaker voorkomen

Vijftig jaar geleden kwamen acht Italiaanse gastarbeiders uit Genk om het leven bij een zwaar treinongeluk in Rotselaar. Toen ze klaar waren met het werk, reden ze in hun busje weer naar huis, maar in de Spoorwegstraat werd de bus gegrepen door een trein. Het is het zwaarste treinongeval aan een onbewaakte overweg in ons land. In Rotselaar is het ongeval in aanwezigheid van de nabestaanden herdacht.