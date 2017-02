Overvallers binden man in Houthalen vast, stoppen hem in kist en dreigen hem in brand te steken

De productie van speed en xtc tiert in de grensstreek als nooit tevoren. En dat is verontrustend. Want het aantal clandestiene drugslabo's dat is ontdekt, is de voorbije 2 jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van het NICC. Het instituut onderzoekt de aangetroffen drugs en chemische stoffen. Wij kregen een exclusieve rondleiding in het laboratorium van de misdaadonderzoekers in Brussel.