Na het tweede dodelijk ongeval in een week tijd, komt er trajectcontrole op de Kinrooiersteenweg in Maaseik. Vanochtend kwam opnieuw een bestuurder om het leven toen hij met zijn auto tegen een boom knalde.De inwoners van Kinrooi halen hun schouders op bij alweer een nieuwe plofkraak in de gemeente. Wij zijn dat hier gewoon, zeggen ooggetuigen voor onze camera. Burgemeester Brouns eist overleg met Nederland waar de daders mogelijk vandaan komen.Proximus reageert laconiek op Limburgse bedrijven met supertraag internet. Bedrijven in Maasmechelen krijgen de raad om het zelf op te lossen of om 24.000 euro per bedrijf te betalen voor een hedendaagse aansluiting. De uitbaters van het REMO-stort in Houthalen krijgen een vergunning voor de uitbreiding van hun activiteiten. Het gemeentebestuur en omwonenden klagen intussen over ondraaglijke geurhinder. En de Limburgse fruittelers zijn het beu om de rekening te betalen voor politieke conflicten. Na vijf jaar boycot door Rusland en met de Brexit in zicht gaat de fruitsector door een diep dal.