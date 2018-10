Oxfam deelt gratis choco uit om werkomstandigheden arbeiders cacaoplantages aan te kaarten

In Zolder opent zaterdag de grootste binnenspeeltuin van de Benelux. Het gaat om 4.000 vierkante meter speelruimte over vier verdiepingen. Het project is goed voor een investering van 5 miljoen euro en schept 15 jobs. De tegenwind vanuit de buurt is in de loop van het bouwproces gaan liggen. Opvallend is dat het er ook voor ouders aangenaam vertoeven is. En dat in een binnenspeeltuin.