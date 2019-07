Paard sterft in stalbrand in Wellen

Nooit eerder werden in Limburg zoveel mensen getroffen door brandhaartjes van eikenprocessierupsen. Bij dokters en apothekers is het aanschuiven voor pillen en zalf die verlichting brengen tegen de jeuk.De burgemeester van Maaseik wil vliegtuigen, helikopters en het leger inzetten in de strijd tegen processierupsen. In Antwerpen wordt de civiele bescherming ingezet. Het lijkt erop dat het probleem van de eikenprocessierupsen in Limburg onderschat wordt.Wouter Beke legt de eed af als minister in de federale regering. Hij blijft voorlopig partijvoorzitter en hij blijft toponderhandelaar in de coalitievorming op federaal en Vlaams niveau.De leegstand in de Hasseltse winkelstraten is groter dan ooit. Volgens oppositieraadslid Kim De Witte is er geen verbetering in zicht.En in Tongeren kan u deze zomer zelf proeven wat Neanderthalers aten en wat Romeinen dronken.