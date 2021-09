Paardeneigenares hard aangepakt omdat ze wolf verdedigt

- Corona wordt een epidemie onder niet-gevaccineerden. Echte anti-vaxers kan je toch niet overtuigen, maar ze zijn geen grote bedreiging voor mensen die wel gevaccineerd zijn. Dat zegt viroloog Marc Van Ranst in een gesprek met TV Limburg. - Een 25-jarige vrouw uit Lommel komt om het leven bij een crash tegen een kraanwagen in Mol. Zij was passagier in een bestelwagen. De bestuurder stapte ongedeerd uit het voertuig.- Bijna 3.000 actievoerders protesteren tegen de wolf tijdens de Grote Boze Wolvenfakkeltocht in Oudsbergen. Opvallend is dat veel actievoerders uit streken komen waar de wolf niet aanwezig is.- 25 jaar nadat Steve Stevaert en de stad Hasselt het wereldnieuws haalden met gratis bussen in Hasselt, is de discussie over gratis openbaar vervoer weer helemaal terug. PS-voorzitter Paul Magnette stelt voor om alle bussen en treinen in België volledig gratis te maken. - En Sinterklaas is al in het land. Terwijl het schooljaar amper begonnen is, zetten speelgoedwinkels al volop in op de komst van de heilige man.