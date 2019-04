Paardentrekwedstrijd in Koersel een traditie om nieuw leven in te blazen?

Het is vandaag Pasen. U kon uw chocoladen eitjes maar best op tijd verzamelen in uw tuin vanochtend. Want met temperaturen rond 25 graden is het in Limburg wel een erg zomerse Pasen geworden. En dat lokte heel wat mensen in Limburg naar de terrasjes. En naar de koelte van het water. Het zomerse weer zal volgens onze weerman nog enkele dagen aanhouden.