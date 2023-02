Paardenwereld neemt preventieve maatregelen na uitbraak rhinovirus

- Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wil de provincies afschaffen. Dat zegt hij in een gesprek met TV Limburg. De voogdijminister ziet geen nut meer in een provinciebestuur.- In Hechtel-Eksel is opnieuw een wolf doodgereden. Het is op twee jaar tijd de derde wolf die op dezelfde oversteekplaats op de Noord-Zuid om het leven komt in het verkeer. Welkom Wolf stapt naar de rechtbank om de overheid te dwingen afrastering te plaatsen.- Nogal wat mensen hebben moeite met het capaciteitstarief voor elektriciteit. Hun rekening loopt op omdat het systeem niet transparant is en ze vaak ongewild pieken in hun verbruik hebben.- Ondanks extra steun van de hogere overheden verlagen de Limburgse gemeenten de belastingen niet. Nochtans is zo'n belastingverlaging veelal gebruikelijk in het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.- En Racing Genk moet zich in zijn eerste wedstrijd zonder Paul Onuachu tevreden stellen met één punt na de inhaalwedstrijd in Eupen.