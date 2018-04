Het openbaar vervoer nemen is voor de meeste mensen iets heel gewoon. Maar voor mensen met een autismestoornis is dat niet altijd even eenvoudig. Overpeltenaar Sander Camps, begeleider in een centrum voor autisme, schreef er daarom een lied over. Zo wil hij meer begrip creëren voor mensen met autisme. Hij nam zelfs een videoclip op, samen met de bewoners van zijn zorginstelling.