Paaskamp is zowel vakantie als medisch onderzoek voor kinderen met dyspraxie aan Universiteit Hasselt

Medewerkers van het Natuurhulpcentrum hebben deze ochtend een Palestijnse adder opgehaald bij een bedrijf in Pelt. De gevaarlijke gifslang kroop rond in een lading die afkomstig was uit Israël. Het Natuurhulpcentrum werd deze ochtend gecontacteerd door Dilissen Logistics, een logistiek bedrijf op het Nolimpark in Pelt. Zij hadden een slang ontdekt tussen een lading uit Israël. “We kregen een vage foto en op basis van het vlekkenpatroon vermoedden we dat het ging om een Palestijnse adder, een extreem gevaarlijke en agressieve gifslang. Voor haar beet is momenteel nog geen tegengif bekend”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. “Onze slangenspecialist Martijn slaagde erin om op een veilige manier de slang te hanteren, en het dier in een afgesloten kist te krijgen.” Omdat de slangensoort zo gevaarlijk is, werd er contact opgenomen met Alphabiotoxine. "Dat is een onderzoekscentrum waar ze antigif produceren en onderzoeken of het gif proteïnen bevat die medicinale eigenschappen kunnen bezitten. Het dier terugsturen naar Israël is jammer genoeg onmogelijk.” Later volgt meer in het TVL Nieuws.