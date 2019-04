Paasweekend breekt Limburgse toeristische records

Gemini, het Limburgse merk van armbanden voor mannen, is razend ambitieus. De omzet van 1 miljoen euro die vorig jaar werd gehaald, moet in 2019 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Daarvoor heeft het merk een lijst van 1.400 verkooppunten in 40 landen op het oog. En dat is goed voor de sociale tewerkstelling in Hasselt.