Racing Genk neemt het in de achtste finales van de Europa League op tegen AA Gent. Dat is vanmiddag geloot in het Zwitserse Nyon. Genk speelt eerst in Gent op 9 maart, de terugmatch in de Luminus Arena is op 16 maart. Het is hoogst uitzonderlijk dat twee Belgische clubs zo laat in een Europabeker tegen mekaar uitkomen.