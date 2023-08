Elk slachtoffer is er één te veel. Maar toch. Er zijn in het verkeer in Limburg in de eerste zes maanden van dit jaar minder doden gevallen. 18 in plaats van 24 in dezelfde periode vorig jaar. Het Verkeersinstituut VIAS komt naar buiten met de cijfers. Ze zijn hoopgevend. Vooral minder fietsers lieten in Limburg het leven. En dat bewijst volgens Vlaams minister Lydia Peeters dat de vele inspanningen om het verkeer veiliger te maken, renderen. Volgens VIAS is het te vroeg om victorie te kraaien.