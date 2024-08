Paralympische Spelen: Kiara Maene uit Heusden-Zolder neemt deel aan 400 meter sprint

door Wout Hermans

Nu de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zijn, is het vanaf woensdag tijd voor de Paralympische Spelen. 29 atleten uit 11 disciplines zullen België vertegenwoordigen in de Franse hoofdstad. In die Belgische delegatie zit ook Kiara Maene uit Heusden-Zolder, een 18-jarige atlete die wil schitteren op de 400 meter. Het doel van Kiara is een persoonlijke besttijd lopen en daarmee een nieuw Belgisch record behalen in de G-Sport.