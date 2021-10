Zaterdag werd in Tongeren een gecoördineerde controleactie uitgevoerd op vier handcarwashes. Daarbij werden meerdere inbreuken rond de opslag van gevaarlijke producten, het overbruggingsrecht corona en zwartwerk vastgesteld. Met de zogenaamde flexacties wil de politie en het gemeentebestuur georganiseerde criminaliteit aan banden leggen. De stad Tongeren voerde zaterdag een controle uit op vier handcarwashes. De sector wordt binnen Limburg structureel aan controles onderworpen. In het verleden heeft dit reeds geleid tot veroordelingen inzake mensenhandel en economische uitbuiting en zelfs tot bestuurlijke sluitingen. “Het is onze taak erop toe te zien dat alle wettelijke normen en voorschriften worden nageleefd. Anders dreigt oneerlijke economische concurrentie in de sector en dat is nefast voor de bonafide carwashes”, legt burgemeester Patrick Dewael (Open VLD) uit. Het controleteam stelde onder meer inbreuken en tekortkomingen vast rond de opslag van gevaarlijke producten, het overbruggingsrecht corona en zwartwerk. Er werd eveneens een illegale vreemdeling aan het werk aangetroffen. Op één locatie werd er identiteitsfraude vastgesteld. Interdisciplinair controleteam De bestuurlijke controles hebben in het algemeen tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en fenomenen als uitbuiting, mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies en drugshandel zich in het lokale weefsel kunnen nestelen. Het interdisciplinair controleteam bestond uit de Arbeidsinspectie (Toezicht op Sociale Wetten), de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) en Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van FOD Binnenlandse Zaken. Het team werd verder nog aangevuld door diensten van de Stad Tongeren, de Politiezone Tongeren-Herstappe en het ARIEC Limburg. “Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen van gemeente naar gemeente”, besluit burgemeester Dewael.