Voor de correctionele rechtbank in Tongeren is 8 jaar geëist voor een 39-jarige man uit Lanaken, die een baby van 2 maanden dooreenschudde. Zijn zoontje overleefde het niet. De man zit sinds de feiten in juli vorig jaar in voorhechtenis. De moeder van de baby las in de rechtbank een emotionele brief voor. Ze neemt het haar partner kwalijk dat hij nog 2 dagen loog over de feiten.