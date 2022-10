Parket leert Genkenaren om drugslabo te herkennen

Slimme toestellen zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, maar zijn ze wel altijd veilig? Wat zijn de inbraakrisico's in geval van hacking? De campagne BeSafe@home van de FOD Binnenlandse Zaken houdt een actieweek gewijd aan de inbraakrisico's via de slimme toestellen.Slimme toestellen zijn echt overal en we zijn er ons zelfs niet meer van bewust. Stofzuiger, wasmachine, verwarmingsinstallatie, slimme bel, de installatie van zonnepanelen,... met internet verbonden voorwerpen maken deel uit van ons dagelijks leven, maar zijn ze altijd veilig? Slimme toestellen kunnen een aantal risico's inhouden wanneer ze gehackt worden. Het COSIC-onderzoek van de KULeuven maakt melding van 54 veiligheidslekken die werden ontdekt bij 16 onderzochte slimme toestellen. Daarom wenst de AD Veiligheid en Preventie de burgers te sensibiliseren om eenvoudige gewoontes aan te nemen zoals het beveiligen van je wifi-verbinding, regelmatig updates van je slimme toestellen uit te voeren,... "Veel huishoudtoestellen zijn vandaag verbonden met het internet. Dergelijke toepassingen bieden veel voordelen en maken ons leven eenvoudiger. Naast de voordelen zijn er ook risico’s. Zo kunnen inbrekers gebruik maken van onbeveiligde netwerken om toegang te krijgen tot een woning. Het is daarom een goede zaak dat de campagne BeSafe van de FOD Binnenlandse Zaken dit jaar focust op deze problematiek en een aantal concrete tips onder de aandacht brengt," zegt Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Ontdek hier enkele basistips waarop je kan letten. Zo beperk je de kans dat dieven een inkijk in jouw woning kunnen krijgen. Wist je dat door hacking potentiële inbrekersvia je vaatwasser kunnen zien wanneer je niet thuis bent? via je robotstofzuiger een plattegrond van jouw woning kunnen bemachtigen? via de camera van de babyfoon in je woning kunnen kijken? het vergrendelmechanisme van je elektrische deursloten kunnen uitschakelen?Bescherm jouw woning tegen hackers Alsmaar meer van onze toestellen zijn verbonden met internet, vaak zonder dat we er ons bewust van zijn. Naast de vele voordelen die dit heeft, is ook misbruik mogelijk. Wat kan je hier tegen doen, zonder dat je een technische expert hoeft te zijn:Informeer jezelf goed op voorhand: Zoek online recensies op over alle toestellen die je wil aankopen en vraag advies aan een technisch deskundige. Wees waakzaam bij ‘witte’ producten: vaak worden via webshops goedkopere afgeleiden van merktoestellen verkocht. Vaak beschikken deze toestellen echter over minder beveiligingsmogelijkheden. Zorg er dus zeker van dat je voldoende recensies hebt gelezen als je de aankoop van een dergelijk toestel overweegt. Verkies daarbij winkels met een betrouwbare klantendienst, zodat je bij problemen bij hen terechtkan en de kans op oplichting kan beperkt worden. Volg de handleiding: Eenmaal je een toestel hebt aangekocht, is het belangrijk om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die in de handleiding opgesomd staan. Voer tijdig updates uit: Om je toestellen na aankoop af te schermen voor inbrekers, is het belangrijk om regelmatig de nodige updates uit te voeren. Beveilig jouw WIFI-verbinding: Gebruik een wachtwoord, verander de naam van jouw netwerk en zorg ervoor dat updates worden uitgevoerd. Weet steeds wie toegang heeft tot jouw internetnetwerk en verander het wachtwoord indien nodig. Gebruik eigen codes: Vervang de fabriekscodes door eigen codes die moeilijk te achterhalen zijn door onbekenden. Deel deze niet met anderen.Deze basistips zijn slechts niet-exhaustief. Ze hebben als voornaamste doel om te sensibiliseren en eerste hulpmiddelen aan te bieden. Voor verdere informatie over het beveiligen van toestellen dient beroep te worden gedaan op een erkende, technische deskundige. Wees daarbij waakzaam met ‘deskundigen’ die zich spontaan aanbieden, dit kan namelijk een poging tot list of oplichting zijn. Goede gewoonten en kwaliteitsvolle sloten blijven de basisElektronische beveiliging - zoals deurbellen en camera’s die verbonden zijn met internet - kan enkel aanvullend een positief effect hebben. Het blijft essentieel om goede gewoonten toe te passen (bvb. deur op slot, waardevolle spullen uit het zicht) en jouw woning mechanisch ook goed te beveiligen (bvb. raam- en deursloten). Ontdek hierover meer op onze inbraakpreventiepagina. Slachtoffer geworden?Iedereen kan slachtoffer worden van een hack. Vanaf het moment dat je merkt dat een inbreker toegang heeft kunnen verkrijgen tot één van jouw slimme toestellen, kan je de volgende stappen ondernemen:Bel onmiddellijk het noodnummer 112 en dien een klacht in bij de lokale politie. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen. Op die manier is de kans groter dat de dader kan worden gevat. In geval dat iemand digitaal toegang heeft kunnen verkrijgen tot een slim toestel: zorg ervoor dat het toestel zo snel mogelijk tijdelijk wordt losgekoppeld van het internet. Op die manier beperk je de kans dat daders nog meer gevoelige informatie kunnen bemachtigen. Schakel een erkende technische deskundige in om dit toestel goed te beveiligen. Wees daarbij waakzaam met ‘deskundigen’ die zich spontaan aanbieden. Dit kan namelijk een poging tot list zijn. Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Maak waar mogelijk foto’s of screenshots van de schade. Pas bij alle ‘slimme’ toestellen de bovenstaande basistips toe. Zo kan je de kans op bijkomende schade beperken.