De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg heeft een kidnapping in Miami verijdeld. Op 13 januari vallen agenten binnen in een woning in Maasmechelen, waar ze een 19-jarige man arresteren. Op hetzelfde moment arresteerde de FBI vier verdachten in de VS. Ze stonden online in contact met de man uit Maasmechelen, en hadden samen een kidnapping voor losgeld gepland. De verijdelde kidnapping was het resultaat van een internationale samenwerking tussen FGP Limburg en de FBI. Op het moment dat de FGP binnenviel in de woning in Maasmechelen, arresteerde de FBI ook vier verdachten in de Verenigde Staten. De verdachten zouden op weg zijn geweest naar Miami om daar iemand met geweld mee te nemen in ruil voor losgeld. In het voertuig werden ook twee vuurwapens aangetroffen. De vier verdachten stonden vermoedelijk via het digitale platform Telegram in contact met de man uit Maasmechelen. Wat zijn rol in dit verhaal zou zijn geweest wordt verder onderzocht door de FGP Limburg. Parket en politie merken op dat meer en meer criminaliteit wordt gepleegd met behulp van digitale hulpmiddelen. Hierdoor voelen daders zich vaak onaantastbaar. Ze denken dat hun aandeel aan de feiten onder de radar blijft waardoor hun straf minder groot zal zijn mochten ze toch vervolgd worden. Politie en parket willen benadrukken dat het plegen van criminele feiten in een digitale context evenzeer vervolging en zware straffen tot gevolg kan hebben.