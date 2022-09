Na 78 jaar is het horloge van Justin Pieters, verzetsheld uit Diepenbeek, terecht. Het is gisteren aan zijn zoon Gilbert overhandigd. Dat gebeurde in de Arolsen Archives in Duitsland. Daar is het grootste archief van documenten van slachtoffers uit de Nazi-tijd gevestigd. De dienst houdt zich ook bezig met het terugbezorgen van voorwerpen aan nabestaanden. Die werden door de Nazi's bij hun arrestatie afgepakt. Om de Arolsen Archives meer bekendheid te geven, is er de reizende tentoonstelling Stolen Memory, die volgend jaar ook naar Limburg komt. Wij waren in Duitsland bij de teruggave van het horloge en mochten exclusief een kijkje nemen in de indrukwekkende archiefruimte van de Tweede Wereldoorlog.