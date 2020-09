Voor de raadkamer in Hasselt is de zitting over de zaak-Reuzegom uitgesteld. Vijf advocaten hebben namelijk bijkomend onderzoek gevraagd. De onderzoeksrechter heeft nu dertig dagen de tijd om te beslissingen of dat nodig is. Tot dan ligt de zaak stil. In 2018 liep een doopritueel van de studentenclub fataal af voor de 20-jarige student Sanda Dia. Het parket in Limburg wil achttien leden van Reuzegom vervolgen voor onvrijwillige doodslag, het toedienen van schadelijke stoffen en schuldig verzuim.