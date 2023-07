Na net geen 3 weken in gebruikname, heeft een nieuwe flitspaal in Oudsbergen al meer dan 5.000 snelheidsovertreders betrapt. Nochtans was er door de gemeente en de politie ruim op voorhand aangekondigd dat het toestel in de Kasteelstraat er ging komen en nu ook actief is. Tevergeefs zo blijkt, want heel wat mensen reden al een pak sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur en krijgen volgende week een GAS-boete in de bus.