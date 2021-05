De vroegtijdige vaccinatie van de burgemeester van Sint-Truiden is niet slim maar ook niet strafbaar. Het verhaal doet denken aan twee schepenen in Lommel die zich half februari al lieten intenten met vaccins die op overschot waren in een woonzorgcentrum. De prikken zouden anders in de vuilbak belanden, klonk het. Schepen Nancy Bleys bood achteraf haar excuses aan. Schepen Karel Wieërs vond dat hem niks te verwijten viel. En daarmee was in Lommel de kous af.