De Vlaamse regering wil de regels versoepelen voor zwemmen in open water. De warme zomers doet de vraag toenemen naar plaatsen om een frisse duik te nemen. Het voorstel komt er op vraag van Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir. Strikte regulering Sinds 2020 is het aantal locaties waar vrij zwemmen is toegelaten gestegen van 88 naar 101. Dat de stijging van het aantal locaties niet groter is, "is te wijten aan de strikte regulering waarin bijzondere voorwaarden zijn opgenomen die ervoor zorgen dat het niet evident is om tot een extra zwemzone te komen," klinkt het in de communicatie van de regering. Maatregelen De regels om als vrije zwemzone erkend te worden wil ze versoepelen. De milieutechnische voorwaarden worden aangepast zodat het makkelijker wordt om een vrij zwemzone te starten. Ook heeft de regering een intentie om een nieuwe categorie in te voeren die het toelaat om te zwemmen zonder dat er een redder aanwezig hoeft te zijn. Ten slottewil het de gemeenten helpen om bijkomende locaties te voorzien op hun grondgebied. Het besluit wordt momenteel voorgelegd aan de Raad van State.